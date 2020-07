Cassino, il Covid torna a fare paura: addio agli eventi estivi (Di martedì 7 luglio 2020) Il Covid non smette di fare paura. Lo sa bene la città di Cassino che ha visto il virus…’ammazzare’ letteralmente l’estate, le iniziative tipiche periodo e di conseguenza anche l’economia ad esse collegate. addio al Festival Beer e addio a qualunque evento che possa generare assembramento. Dopo il rialzo della casella contagi, il primo cittadino Salera annuncia la dura presa di posizione: “Dopo la ripresa dei contagi in varie regioni italiane, in Veneto, in Lombardia e dopo quello che sta avvenendo con qualche focolaio anche nel Lazio o a Mondragone, a pochi chilometri dalla nostra città dobbiamo fare molta attenzione; sarebbe un grande errore pensare che tutto sia passato perché andrebbe a bruciare tutti i sacrifici fatti nei mesi passati. Abbiamo così deciso come amministrazione, in un anno complicato come questo e dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Cassino Covid Cassino, estate senza grandi eventi. Il Covid fa ancora paura ciociariaoggi.it Oltre il Sacro Gra. Le nuove povertà effetto del Covid, e forse non solo

“Sono in cassa integrazione ma damme ‘na busta, qualcosa te ce metto”. E infatti quando esce dal supermercato spingendo il suo carrello il signor Mario consegna la busta verde della Caritas, ci ha mes ...

Intervista ad andrea Garnero

E’ l’impatto della crisi del Covid-19 sul mercato del lavoro dell’Italia che emerge ... «l’unica che ha funzionato bene è quella dei 600 euro agli autonomi». Sulla cassa integrazione ci sono stati ...

