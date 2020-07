Calciatore Monregale Calcio sospeso: insulti choc a donna di colore, Emma Marrone “Abominevole” (Di martedì 7 luglio 2020) Sono frasi indegne e che fanno rabbrividire, quelle pronunciate da un giovane Calciatore, Marco Rossi, tesserato col Monregale Calcio. Il 19enne attraverso una serie di Instagram Stories ha dato sfoggio del peggio di sé con una serie di insulti choc di natura sessista e razzista che fanno davvero rabbrividire. Una violenza verbale sconvolgente da parte... L'articolo Calciatore Monregale Calcio sospeso: insulti choc a donna di colore, Emma Marrone “Abominevole” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

giornalettismo : Dopo le polemiche di questa mattina e la denuncia partita da @AUniversale, la squadra della #MonregaleCalcio ha pub… - Satryland59 : RT @globalistIT: Dopo le polemiche la Monregale calcio ha (finalmente) sospeso il calciatore sessista e razzista - lorenza_j : RT @globalistIT: Dopo le polemiche la Monregale calcio ha (finalmente) sospeso il calciatore sessista e razzista - globalistIT : Dopo le polemiche la Monregale calcio ha (finalmente) sospeso il calciatore sessista e razzista - giovcusumano : RT @giornalettismo: Dopo le polemiche di questa mattina e la denuncia partita da @AUniversale, la squadra della #MonregaleCalcio ha pubblic… -

"Ci siamo da subito fortemente dissociati dal gravissimo episodio che ha visto protagonista Marco Rossi e siamo in attesa di conoscere quali siano i limiti sanzionatori possibili". E ancora: "Non siam ...Un calciatore del Monregale (Cuneo) di 19 anni, Marco Rossi, ha pubblicato sui social un video contro un’influencer di colore milanese. Parole dure quelle di Rossi: “Sei negra e donna, non hai diritti ...