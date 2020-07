Brebemi, con questi numeri non si va lontano (Di martedì 7 luglio 2020) La direttissima Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi) ha archiviato il suo sesto anno di perdite. Non ne (ri)parleremmo, se questa sfortunata infrastruttura non fosse tuttora oggetto delle narrazioni romanzate di molta stampa, per non parlare dei premi internazionali che ne fanno la punta di diamante del project financing a livello planetario. Il recente passaggio di mano da Intesa Sanpaolo alla spagnola Aleatica ha dato ulteriore fuoco alla polveri, quasi che gli spagnoli (e non semmai gli italiani) si fossero assicurati l’affare dell’anno. Ci sembrava insomma doveroso ristabilire un certo equilibrio. D’altro canto serve a poco unirsi al coro dei “l’avevamo detto” e c’è da augurarsi che la concessionaria metta in ordine i suoi conti, scongiurando anche solo il rischio di nuovi contributi pubblici. In sintesi, l’autostrada ha chiuso il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Cassano d'Adda (Milano), 6 luglio 2020 - Cancelli aperti all’Oasi Olimpia, 240mila metri quadrati con all’interno un laghetto artificiale nella ex cava Brebemi. Un’area trasformata in parco attrezzat ...

