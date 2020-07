Amici di Maria De Filippi lascia Real Time: “Sarà solo su Mediaset” (Di martedì 7 luglio 2020) Amici di Maria De Filippi dice addio a Real Time. Dopo quasi sette anni il dayTime del celebre talent che ha portato alla nascita di numerosi talenti sia nella musica che nella danza, è terminato il contratto. E’ quanto emerso nel corso della presentazione ufficiale dei palinsesti relativi alla prossima stagione tv ed avvenuta nella... L'articolo Amici di Maria De Filippi lascia Real Time: “Sarà solo su Mediaset” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

