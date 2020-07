Uomini e Donne: Giovanna e Sammy si sono lasciati, la conferma arriverà solo venerdì (Di lunedì 6 luglio 2020) L'ex tronista romana ha dato l'esclusiva al settimanale Uomini e Donne Magazine. Nel prossimo numero racconterà la sua versione dei fatti. Leggi su comingsoon

6000sardine : La situazione della nave #OceanViking è arrivata al limite. In questo momento di pandemia emerge una verità: non si… - Agenzia_Ansa : Anziano a chi? La soglia si alza 73 anni per gli uomini, 76 per le donne - Pontifex_it : Oggi ricordiamo i primi martiri della Chiesa di Roma. Essi ci consegnano un’eredità da custodire e imitare: il Vang… - Iperborea_ : RT @jjessiic4: Più emozionante delle ultime scelte di Uomini&Donne #Volver - VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ Boom Giordano Mazzocchi ‘pizzicato’ in compagnia della sua nuova fiamma? Ecco cosa hanno scoperto l… -