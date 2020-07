Test sierologici Istat, rischio flop. Tra 10 giorni scadono i reagenti ma solo 70mila persone su 150mila del campione hanno detto “sì” (Di lunedì 6 luglio 2020) Dieci giorni per evitare che i reagenti scadano. Dieci giorni in cui i call center dovranno finire di contattare, o, per la maggior parte delle regioni ricontattare per l’ennesima volta, le 150mila persone selezionate dall’Istat per l’indagine di sieroprevalenza organizzata sul territorio nazionale dal ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto di statistica e Croce Rossa Italiana. Lo studio che doveva durare solo due settimane, e che invece si è protratto fino a oltre un mese e mezzo, sta per finire soprattutto a causa della data di scadenza impressa sui reagenti, ma all’appello manca ancora oltre la metà del campione scelto in maniera random dall’Istat. Finora, infatti, alle chiamate della Cri, gestite interamente da volontari, hanno risposto in maniera positiva, prendendo quindi appuntamento per effettuare il Test ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Oggi su Rep: ?? La beffa dei test sierologici. Ora scadono, saranno buttati [di MICHELE BOCCI] - repubblica : La beffa dei test sierologici. Ora scadono, saranno buttati - IlContiAndrea : Tutti sottoposti a test sierologici, eseguiti periodicamente #TemptationIsland - Noovyis : (Test sierologici Istat, rischio flop. Tra 10 giorni scadono i reagenti ma solo 70mila persone su 150mila del campi… - IoBelacqua : @valy_s Inoltre, ho come la sensazione che misure del genere non faranno che insospettire di più i cittadini e aume… -