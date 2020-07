Smantellata l’isola di plastica più grande del mondo, 103 tonnellate di rifiuti raccolti nel Pacifico (Di lunedì 6 luglio 2020) 103 tonnellate di plastica portate via dalla più grande isola di rifiuti sottomarina esistente al mondo. È questo il record positivo della missione scientifica Kaisei, progetto lanciato dall’Ocean Voyages Institute (OVI) della California che dal 2009 si pone l’obiettivo di preservare le specie marine. L’ultimo mostro da sconfiggere per il gruppo di biologi e marinai californiani è proprio la Great Pacific Garbage Patch, l’isola di plastica situata nelle acque dell’oceano Pacifico con 3 milioni di tonnellate di detriti. Seguendo la corrente oceanica del Nord Pacifico, piatti, bicchieri, carte di credito, cotton fiocc, reti, arrivano dal Nord e dal Sud dell’America in un vortice circolare che li trascina e li ammassa in un unico grande blocco. July 3, 2020 La missione La Kwai è la nave scelta per combattere ... Leggi su open.online

