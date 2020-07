Sciopero trasporti a Roma: quali le fasce garantite (Di lunedì 6 luglio 2020) Sciopero trasporti a Roma, previsto per venerdì 10 luglio 2020: a rischio autobus, metro e tram a causa dello stop di 24 ore del personale ATAC e Cotral. Lo Sciopero indetto per contestare “la disposizione operativa 69 del 10.04.2020” e la “fornitura giornaliera Dpi” è previsto per venerdì 10 luglio 2020 uno Sciopero trasporti a Roma con prevedibili disagi per i pendolari Romani. Autobus metro e tram non garantiranno la regolarità delle loro corse. A proclamare lo Sciopero di 24 ore è stata la segreteria territoriale dell’organizzazione sindacale Faisa Cisal, con rispetto delle fasce garantite (ore 8.30; ore 17.00-20.00). POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Daniele Adani scomparso dagli studi Sky: la motivazione Sciopero trasporti a Roma: informazioni utili Sciopero trasporti a Roma (Getty Images)Interessati ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero trasporti Sciopero trasporti, sindacati in piazza e adesione massiccia Agenzia ANSA Sciopero generale regionale dei trasporti del 24 luglio, la Fit Cisl: "Impoverisce inutilmente i lavoratori"

"Perché la Fit Cisl non aderisce allo sciopero generale regionale dei trasporti del 24 luglio? Gli scioperi di categoria devono avere un obiettivo chiaro, devono individuare una controparte certa. Ogg ...

