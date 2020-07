Nastri d’argento: miglior film “Favolacce”, 6 premi a Pinocchio (Di lunedì 6 luglio 2020) E` "Favolacce" di Damiano e Fabio D`Innocenzo il vincitore del Nastro d`argento per il miglior film dell`anno. I giornalisti cinematografici gli hanno assegnato in tutto cinque Nastri su nove candidature, compresi quello per la sceneggiatura, per il produttore (Pepito con Rai Cinema), la fotografia (Paolo Carnera), e i costumi di Massimo Cantini Parrini (premiato anche per i costumi di "Pinocchio"). Il "Pinocchio" di Matteo Garrone è comunque il film più votato dai giornalisti del Sngci, visto che ottiene ben sei premi: miglior regia per Garrone, migliore attore non protagonista per Roberto Benigni e il suo Geppetto, per la scenografia a Dimitri Capuani, il montaggio a Marco Spoletini, il sonoro a Maricetta Lombardo e, appunto, i costumi.Pierfrancesco Favino per il secondo anno consecutivo, dopo "Il Traditore", ottiene il Nastro come miglior attore protagonista, grazie ... Leggi su ilfogliettone

