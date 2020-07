Nastri d’Argento 2020 su Rai Movie il 6 luglio omaggio a Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Lunedì 6 luglio Rai Movie alle 21.10 trasmette la cerimonia di consegna dei Nastri d’Argento 2020. E dedica la cerimonia a Ennio Morricone, scomparso proprio oggi. L’appuntamento è sul canale 24 del digitale terrestre in diretta dal Museo MAXXI a Roma, trasformato per l’occasione in un set per celebrare il grande cinema. Pur nel rispetto delle regole imposte dai protocolli, è una serata di grande cinema in diretta dopo molte edizioni in differita. Nastri d’Argento 2020 su Rai Movie conduce Anna Ferzetti Anna Ferzetti conduce quest’edizione. Il canale di viale Mazzini dedicato al cinema, ancora una volta al fianco del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, è media partner della 74ª edizione dell’evento. L’edizione è all’insegna della solidarietà per sottolineare ... Leggi su maridacaterini

