Milano, paziente “Covid positivo” gira per la città con flebo e ossigeno: è la performance provocatoria dell’artista Nicola Mette (Di lunedì 6 luglio 2020) Da piazza San Babila al Duomo, passando per la Regione Lombardia. Scalzo, col camice, la flebo e l’ossigeno. È la performance dell’artista Nicola Mette, che sabato mattina ha voluto denunciare così la gestione della pandemia da coronavirus da parte delle istituzioni. Da Trump a Bolsonaro fino a quella, più vicina al nostro Paese, della giunta lombarda guidata da Attilio Fontana. Video Facebook/Nicola Mette L'articolo Milano, paziente “Covid positivo” gira per la città con flebo e ossigeno: è la performance provocatoria dell’artista Nicola Mette proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

