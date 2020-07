L’estate di Federica Panicucci al fianco di Marco Bacini tra sole, cuore e amore (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Non poteva che essere al fianco del suo compagno questa estate 2020 per Federica Panicucci. In attesa di tornare in onda a settembre con il suo Mattino 5, la conduttrice Mediaset si gode questi primi giorni di relax al mare al fianco di Marco Bacini. I due sono inseparabili, tra dediche d’amore suoi social, fughe romantiche, scatti da innamorati. E si pensava infatti che presto si sarebbe anche arrivati al matrimonio ma si sa, questo 2020 è stato un anno complicato per tutti, anche per chi avrebbe avuto voglia di organizzare un matrimonio! Ma torniamo a Federica e a Marco Bacini. Per i primi giorni d’estate i due hanno scelto Forte dei Marmi, meta che la conduttrice di Canale 5 sembra prediligere, per quanto riguarda l’estate. La vediamo bellissima in costume, prima intero poi bikini. Sicuramente prova costume superata a pieni voti, nonostante la famosa ... Leggi su ultimenotizieflash

