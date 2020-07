L’Atalanta che sa solo vincere Un record che ha dell’incredibile (Di lunedì 6 luglio 2020) L’Atalanta non conosce più nè il verbo pareggiare, nè tantomeno perdere. Sono salite, infatti, a otto le vittorie di fila: record assoluto dalla sua esistenza. Leggi su ecodibergamo

mirkocalemme : L'Atalanta l'ha vinta in quei 10', figli di un male atavico che affligge il Napoli. Quando non è sul pezzo all 110%… - angelomangiante : Corrono con il caldo, l'afa, il freddo, il gelo. Non cercano mai scuse. Hanno fame. Motivazioni. Si allenano tanto… - claudioruss : Dazn ha mostrato il virgolettato dei calciatori di #Atalanta e #Napoli in occasione dell’infortunio ad #Ospina.… - gianko27 : @armagio Va in carrozza?? Chi? Le solite chiacchiere da Bar.. Conte finirà sotto l’Atalanta con una società che fat… - AirJordan185 : Dopo che Lazio e soprattutto Inter si sono allontanate dalla Juventus, ora tutti i giornali e media sperano con tut… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta che Bologna-Juventus: crash test al Dall'Ara per Sarri BetStars News – Italia