Juve, Sarri: "Sarà un mese durissimo. Scrivono che litigo con tutti ma l'ho fatto solo con uno da quando sono qui" (Di lunedì 6 luglio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei cronisti presenti alla vigilia della trasferta di San Siro contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni prima di Milan-Juve. Il Milan? "E' una partita difficile. Ci hanno creato problemi in altre occasioni e ora sono in un gran momento. Hanno battuto Roma e Lazio, è complicato affrontarli in questo momento". Juventus v Lecce - Italian Serie A Si aspettava di allungare così in 4 partite? Questi... Leggi su 90min

