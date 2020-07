Insigne torna "Magnifico" e fa ancora la differenza: eppure non tutti a Napoli lo amano (Di lunedì 6 luglio 2020) Lorenzo Insigne è tornato a fare il "Magnifico". Il talento azzurro, con una prodezza, ha deciso la partita contro la Roma regalando alla compagine di Gennaro Gattuso il quinto posto in classifica. Sarebbe oltremodo sbagliato, tuttavia, limitare la prestazione dell'esterno al goal realizzato. Lorenzo ha fatto molto di più. Ha creato dei grossi grattacapi alla retroguardia dei giallorossi, ha spesso aiutato la difesa con i suoi generosi ripiegamenti. Una prestazione eccellente, l'ennesima del... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Insigne torna Insigne torna "Magnifico" e fa ancora la differenza: eppure non tutti a Napoli lo amano 90min Serie A: Napoli Roma 2-1, Azzurri agganciano il quinto posto

Il Napoli batte una Roma in chiara ripresa, ma comunque alla terza sconfitta consecutiva, e raggiunge i giallorossi al quinto posto in classifica. La partita è divertente, anche se giocata su ritmi no ...

Napoli-Roma 2-1: gli azzurri agguantano i giallorossi in classifica con Callejon e Insigne

Spettacolare partita al San Paolo, dove il Napoli ha la meglio sulla Roma per 2-1, agguantando i giallorossi in classifica al quinto posto. Gli uomini di Gattuso strappano la vittoria grazie ad una sp ...

Il Napoli batte una Roma in chiara ripresa, ma comunque alla terza sconfitta consecutiva, e raggiunge i giallorossi al quinto posto in classifica. La partita è divertente, anche se giocata su ritmi no ...Spettacolare partita al San Paolo, dove il Napoli ha la meglio sulla Roma per 2-1, agguantando i giallorossi in classifica al quinto posto. Gli uomini di Gattuso strappano la vittoria grazie ad una sp ...