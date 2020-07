Il figlio di 6 anni le dice di voler essere una ragazza: mamma organizza una festa di “ri-velazione di genere” (Di lunedì 6 luglio 2020) Una madre texana ha organizzato una festa di “ri-velazione” di genere per sostenere il figlio di 6 anni che ora si identifica come ragazza. Julie Hindsley, 33 anni, ha sempre pensato di essere la mamma di un maschio, fino a quando il figlio non le ha detto di sentirsi femmina. Molte madri sarebbero state sconvolte, … L'articolo Il figlio di 6 anni le dice di voler essere una ragazza: mamma organizza una festa di “ri-velazione di genere” sembra essere il primo su NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Tg3web : Migliaia di migranti in Grecia restano mesi se non anni bloccati nel campo sull'isola di Lesbo, ma qualcuno ce la f… - RaiNews : Sarà abbattuta. Ma una petizione online chiede di annullare l'ordinanza #trentino #jj4 - davidepollak2 : RT @cris_cersei: Amico di mio figlio, 15 anni, oggi è andato a farsi un vaccino (non so quale). Subito dopo è caduto a terra svenuto. ?? Cor… - ILoveFunnyCats_ : RT @cris_cersei: Amico di mio figlio, 15 anni, oggi è andato a farsi un vaccino (non so quale). Subito dopo è caduto a terra svenuto. ?? Cor… - Stefani86423248 : RT @cris_cersei: Amico di mio figlio, 15 anni, oggi è andato a farsi un vaccino (non so quale). Subito dopo è caduto a terra svenuto. ?? Cor… -