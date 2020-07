Hellas Verona, accertamenti medici per Badu: il comunicato del cub (Di lunedì 6 luglio 2020) L’Hellas Verona ha rassicurato i tifosi sulle condizioni di salute di Emmanuel Badu. Il comunicato del club gialloblù L’Hellas Verona ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Emmanuel Badu, che nella partita contro il Brescia ha sofferto di giramenti di testa. «La TAC e gli accertamenti cui è stato sottoposto ieri sera, domenica 5 giugno, Emmanuel Badu, che al momento della sostituzione nel corso di Brescia-Hellas Verona aveva lamentato capogiri in seguito ad un fortuito scontro di gioco aereo, hanno dato esiti tutti negativi. Il calciatore ghanese è rimasto per qualche ora sotto osservazione presso gli ‘Spedali Civili’ di Brescia, per poi essere dimesso in tarda serata e fare rientro a Peschiera. Badu ora sta bene ed è asintomatico. Le sue condizioni verranno comunque monitorate nelle prossime ... Leggi su calcionews24

