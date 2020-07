Grande Fratello Vip, da Giucas Casella ad Andrea Roncato: tutti i nuovi vipponi in lizza per entrare (Di lunedì 6 luglio 2020) In questi ultimi giorni sono sbucati online moltissimi nomi di celebrità che si sono in qualche modo avvicinati al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dimostrazione che i provini stanno continuando senza sosta. Annunciate le trattative con Matilde Brandi, il settimanale Oggi ha svelato anche il nome di Claudia Galanti che – secondo i ben informati – parteciperebbe ad un nuovo reality show di Mediaset nei prossimi mesi. Considerando che Temptation Island Vip è tutt’ora incerto (potrebbe tornare ma in versione nip con Alessia Marcuzzi), il reality potrebbe proprio essere il GF Vip. Un’altra donna che avrebbe sostenuto il provino per la quinta edizione sarebbe Stefania Orlando, come scritto da Dagospia poche ore fa. “Gira voce che tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe esserci Stefania Orlando, volto dei ... Leggi su bitchyf

- repubblica : È morto Freddy Cole, grande jazzista e fratello di Nat King - Grazihuman : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Cecilia Rodriguez spaventata tira due schiaffoni in testa a Cristiano Malgioglio https://t… - BITCHYFit : Grande Fratello Vip, da Giucas Casella ad Andrea Roncato: tutti i nuovi vipponi in lizza per entrare -