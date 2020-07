Governance Poll 2020, Zaia e Decaro gli amministratori più popolari in Italia. Ma tra i sindaci più amati spiccano pure De Luca, Gori e Bucci (Di lunedì 6 luglio 2020) Il governatore del Veneto, Luca Zaia e il sindaco di Bari (e presidente dell’Anci) Antonio Decaro (nella foto) sono gli amministratori locali piu’ popolari in Italia. Se si votasse in questo momento otterrebbero il 70% delle preferenze. E’ quanto emerge da Governance Poll 2020, indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per Il Sole 24 Ore del Lunedì da Noto Sondaggi. Il Governatore della regione Veneto è cresciuto in un solo anno dal 62 al 70%. Un dato che costituisce un vero e proprio plebiscito. La nuova impennata è figlia dell’emergenza Covid, o meglio della determinazione con cui il Veneto ha affrontato l’emergenza con i tamponi a tappeto. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ottiene il 45,3%, un risultato tutto ... Leggi su lanotiziagiornale

