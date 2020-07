Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono in crisi? Il gesto social parla chiaro (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) In questi giorni i fan di Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno notato dei dettagli poco piacevoli in merito alla coppia, i due sembrano essere in crisi. Ad accendere questo sospetto nei numerosi sostenitori sono stati alcuni dettagli trapelati dai loro profili Instagram. Primo tra tutti è il fatto che hanno smesso di seguirsi sui social. Sulla questione è intervenuta anche l’influencer Deianira Marzano. Andiamo a vedere tutto quello che è saltato fuori. I segnali di crisi tra Giulia e Giulio La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso sembrava procedere senza indugi, ma in questi giorni si stanno diffondendo segnali di crisi. I due ragazzi, infatti, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Questo dettaglio, ovviamente, ha acceso un campanello d’allarme in tutti i fan. Questo, però, non è l’unico ... Leggi su kontrokultura

