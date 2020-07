Gangs of London su Sky Atlantic (primo episodio anche TV8 e Youtube) (Di lunedì 6 luglio 2020) Recensioni entusiastiche e ascolti da record ne hanno fatto un vero e proprio fenomeno nel Regno Unito e le sono già valsi il rinnovo per la seconda stagione. Gangs OF London, l’adrenalinico e inedito viaggio targato Sky Original nel cuore più nero di... Leggi su digital-news

Gangs London Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Gangs London