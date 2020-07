Fregato dall’ansia: bloccato con quasi mille euro falsi (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alla vista della Polizia tenta di allontanarsi velocemente. bloccato dagli agenti, insospettiti, aveva con se quasi mille euro di banconote false. Il tutto si è consumato nella giornata di ieri a Napoli Est, dove nel quartiere Barra è stato fermato Salvatore Carrotta. Il 48enne ora dovrà rispondere di spesa e introduzione nello Stato di monete falsificate. L’uomo, residente nel vicino comune di Portici è stato fermato e tratto in arresto dagli agenti in via Ciccarelli. Aveva con se la bellezza di 890 euro di banconote false, formate da tagli da 10 e 20 euro. L'articolo Fregato dall’ansia: bloccato con quasi mille euro falsi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

