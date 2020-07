Ennio Morricone morto, Mattarella: “Artista insigne e geniale”. Conte: “Ci ha fatto sognare” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il presidente Mattarella ricorda Ennio Morricone: “Ha contribuito a rafforzare il prestigio dell’Italia nel mondo”. ROMA – Attraverso una nota il presidente Mattarella ricorda Ennio Morricone, il compositore e musicista italiano morto nella notte tra il 5 e il 6 luglio 2020 in seguito a delle complicanze dovute ad una caduta. “La scomparsa di Ennio Morricone – si legge nel messaggio del Capo dello Stato – ci priva di un artista geniale e insigne. Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un’impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento. Attraverso le sue colonne sonore ha contribuito grandemente a diffondere e rafforzare il prestigio dell’Italia nel mondo. Desidero far giungere alla famiglia del Maestro il mio profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza“. Conte: “Ci ha fatto ... Leggi su newsmondo

mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Massimo32397272 : RT @krudotwit: Pochi sanno che Ennio #Morricone da bambino era tifoso della Lazio, ma fu trasformato in romanista dal padre a forza di schi… - ElHypeMag : Ciao, maestro! Ennio Morricone (1928-2020) ?? -