Ennio Morricone, che si è scritto il necrologio da solo: «Funerali privati per non disturbare» (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone il necrologio che domani comparirà su tutti i quotidiani italiani se l’è scritto da solo. Il grande Maestro, autore delle più belle colonne sonore (e non solo) del Novecento, ha vissuto una vita piena ma in punta di piedi e così chiede di andarsene, senza clamori, a 91 anni. Riservato, preciso e mai fuori posto, Morricone ha scritto queste parole di suo pugno e le ha affidate al legale di famiglia, Giorgio Assumma, come racconta oggi uno dei figli, Giovanni. Leggi su vanityfair

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - Siciliano741 : RT @Quirinale: #Mattarella: La scomparsa di Ennio #Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popola… - FINALED : RT @Quirinale: #Mattarella: La scomparsa di Ennio #Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popola… -