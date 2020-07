Emma Marrone fa le ore piccole insieme al noto cantante in una villa da sogno [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Emma Marrone e la vacanza a Ponza con l’ex leader dei Thegiornalisti Emma Marrone ha decido si staccare la spina per qualche giorno e scappare dalla caoticità e dal caldo capitolino. Di conseguenza la nuova giudice di X Factor ha raggiunto a Ponza il suo caro amico e collega Tommaso Paradiso, ex leader dei Thegiornalisti. Il professionista ultimamente si trova in vacanza con la fidanzata Carolina Sansoni e un gruppo di amici, insieme alla sempre presente Francesca Savini. Ospite nell’abitazione del cantante, ovvero una villa da sogno che ha un vista a picco sul mare, l’artista salentina ha condivide con tutti coloro che la seguono sui social network delle FOTO e clip su Instagram. Nello specifico, la 36enne ha mostrato loro i momenti più belli di queste giornate estive, fatte di relax in giardino con vista mozzafiato su un panorama unico. La cantante ... Leggi su kontrokultura

RadioItalia : A Radio Italia è l'ora di Emma Marrone! @MarroneEmma #radioitaliaora #ilovemyradio - aperitivocongin : O quando i seguaci della lega chiamano puttan* e a augurano stupri a due ragazzine di 18 e 22 anni, la giustizia do… - MarilenaPiccin1 : RT @pantana21: Tantissimi i messaggi per #EnnioMorricone da Cesare Cremonini a Tiromancino, da Morgan a Francesca Michielin e Emma Marrone.… - cmqnepa : @shondorhimes ispirato da greta menchi e dedicata a emma marrone... cosa vogliamo di più ?? - scopebrusc : Emma Marrone non vuole essere associata a quei tre pescivendoli. Come biasimarla ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone Emma Marrone cuore spezzato, il doloroso ricordo del... CheNews.it Morto Ennio Morricone. Il Maestro si è spento all’età di 91 anni

Morto nella notte in una clinica romana. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, nonché premio Oscar, Ennio Morricone. Aveva 91 anni.

Ennio Morricone: il cordoglio sui social della musica italiana

La musica italiana esprime il suo dolore sui social per il Maestro Ennio Morricone, scomparso stamani. "Il privilegio dell’artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai", Vasco Rossi. Second ...

Morto nella notte in una clinica romana. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, nonché premio Oscar, Ennio Morricone. Aveva 91 anni.La musica italiana esprime il suo dolore sui social per il Maestro Ennio Morricone, scomparso stamani. "Il privilegio dell’artista è morire sapendo che la sua arte non morirà mai", Vasco Rossi. Second ...