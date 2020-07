Covid e Movida, Pepe striglia gestori dei locali e consumatori: “Troppa leggerezza” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’allarme non è finito“: è l’incipit del messaggio alla cittadinanza sangiorgese inviato questa mattina dal sindaco Mario Pepe. Nel mirino della fascia tricolore, in particolare, c’è la Movida del principale comune del Medio Calore. “Torna l’allarme virus e l’indice di contagio è salito: in una settimana c’è stata una accelerazione del Coronavirus” – scrive dunque Pepe. Che aggiunge: “Si registra troppa leggerezza e disinvoltura nelle ore notturne dei gestori dei locali e dei consumatori“. “E’ obbligatorio – ricorda allora il primo cittadino – essere vigilanti e disciplinati nel rispettare i principi di base; le mascherine vanno indossate sempre; la distanza fisico-spaziale deve essere rispettata”. Quindi, la ... Leggi su anteprima24

AntonioFelaco81 : RT @Cartabellotta: #milanononsiferma ora come allora, ma di cosa si stupiscono? Il virus 'è clinicamente morto', 'i tamponi sono debolmenti… - asl2abruzzo : RT @Cartabellotta: #milanononsiferma ora come allora, ma di cosa si stupiscono? Il virus 'è clinicamente morto', 'i tamponi sono debolmenti… - gabrielelosi3 : RT @Cartabellotta: #milanononsiferma ora come allora, ma di cosa si stupiscono? Il virus 'è clinicamente morto', 'i tamponi sono debolmenti… - Corry08101961 : RT @Cartabellotta: #milanononsiferma ora come allora, ma di cosa si stupiscono? Il virus 'è clinicamente morto', 'i tamponi sono debolmenti… - Marco_Freccero : RT @Cartabellotta: #milanononsiferma ora come allora, ma di cosa si stupiscono? Il virus 'è clinicamente morto', 'i tamponi sono debolmenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Movida Covid e Movida, Pepe striglia gestori dei locali e consumatori: "Troppa leggerezza" anteprima24.it Covid Lazio, parla l’assessore: «Tamponi obbligatori per chi arriva dall’estero»

Anche tra i nuovi casi positivi di ieri (14 in tutto il Lazio, di cui 11 a Roma e nessun decesso) spicca il dato dei contagi importati da paesi esteri: sei nelle ultime 24 ore. Tutti per altro dal Ban ...

Lido Spina, in 600 nel locale: allontanati dai militari

Notte movimentata, quella tra sabato e domenica, ai Lidi ferraresi con più di un intervento dei carabinieri inteso a scongiurare assembramenti di giovani e turisti contrari alle norme anti-Covid tutto ...

Anche tra i nuovi casi positivi di ieri (14 in tutto il Lazio, di cui 11 a Roma e nessun decesso) spicca il dato dei contagi importati da paesi esteri: sei nelle ultime 24 ore. Tutti per altro dal Ban ...Notte movimentata, quella tra sabato e domenica, ai Lidi ferraresi con più di un intervento dei carabinieri inteso a scongiurare assembramenti di giovani e turisti contrari alle norme anti-Covid tutto ...