Classifica sindaci, ecco dove si piazza de Magistris (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quota cento. Non è la pensione ma quasi per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Secondo il sondaggio del Sole 24 ore l’ex pm si piazza al centesimo posto tra tutte le fasce tricolore d’Italia. Scende vertiginosamente nel gradimento rispetto alla scorsa edizione di ben 24 punti. Così mentre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in tempi di pandemia registra il boom risultando il secondo Governatore più amato dagli italiani, de Magistris precipita. Ai primi posti Antonio De Caro il sindaco di Bari che durante l’emergenza Coronavirus girava per la città per richiamare i cittadini che non rispettavano il lockdown e che scoppiò in lacrime. E Cateno De Luca, sindaco di Messina. Posto ex equo per il sindaco di Genova Marco Bucci e Giorgio Gori sindaco di Bergamo, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Classifica sindaci Classifica Sole 24 ore, Abramo cinquantunesimo tra i sindaci. Santelli quarta tra i governatori CatanzaroInforma Italia. Sindaci città capoluogo, il messinese De Luca secondo: il nisseno Gambino 91°, ultimo il palermitano Orlando

Il sindaco di Bari Antonio Decaro e’ al vertice della Governance Poll 2020, un’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 citta’ capoluo ...

Sondaggio: primi 4 governatori più popolari sono del centrodestra. Zaia in testa

I quattro presidenti di Regione più popolari sono del centrodestra: al primo posto il governatore del Veneto Luca Zaia, seguito da quelli del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dell'Umbria Do ...

Il sindaco di Bari Antonio Decaro e’ al vertice della Governance Poll 2020, un’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 citta’ capoluo ...I quattro presidenti di Regione più popolari sono del centrodestra: al primo posto il governatore del Veneto Luca Zaia, seguito da quelli del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dell'Umbria Do ...