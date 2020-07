Cinema in lutto: morto a 41 anni l’attore Nick Cordero (Di lunedì 6 luglio 2020) morto a 41 anni l’attore Nick Cordero: la star di Broadway era ricoverato da 90 giorni in ospedale a causa delle complicazioni legate alla contrazione del Coronavirus. Il mondo del Cinema e del teatro piange la scomparsa, a soli 41 anni, di Nick Cordero. Lo scorso marzo, l’attore aveva contratto il Coronavirus, con la situazione … L'articolo Cinema in lutto: morto a 41 anni l’attore Nick Cordero proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

