Chelsea, Havertz nel mirino ma servono 100 milioni: Alonso e Palmieri in uscita (Di lunedì 6 luglio 2020) Kai Havertz è il sogno proibito di tante squadre ma il club che si sta muovendo con più insistenza per assicurarsi il talento tedesco è il Chelsea. Dopo aver acquistato Hakim Ziyech dall’Ajax e Timo Werner dal Lipsia, i Blues ora sono intenzionati a strappare il fantasista del Bayer Leverkusen. La valutazione è piuttosto alta, si parla di 100 milioni di euro, e per arrivare a questa cifra ancora in emergenza Covid-19 urgono cessioni importanti. Secondo il Daily Express, infatti, il Chelsea starebbe lavorando alla cessione di ben sei giocatori tra i quali spuntano i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, due giocatori ex Serie A e sondati più volte da Juventus e Inter. Leggi su sportface

sportface2016 : #Chelsea | #Havertz nel mirino ma servono 100 milioni - TRFCL2TOUR : Ultime notizie! Il Chelsea FC ha offerto £ 35 milioni per Thiago e £ 100 milioni per Havertz. Entrambe le offerte s… - Teemhothy : RT @Football_LDN: Maurizio Sarri is a big fan. - ayam_tyeiwo : RT @Football_LDN: Maurizio Sarri is a big fan. - EmenaIo : RT @Football_LDN: Maurizio Sarri is a big fan. -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Havertz Chelsea, sei addii per arrivare a Kai Havertz. Anche Alonso ed Emerson Palmieri tra i partenti TUTTO mercato WEB "Emerson, l'Inter si fa avanti: pronti 20 milioni di euro per il Chelsea"

LONDRA (INGHILTERRA) - Preso Hakimi, l'Inter punta Emerson Palmieri per la fascia sinistra. Conferme dall'Inghilterra: stando al "Guardian", i nerazzurri avrebbero aperto una trattativa col Chelsea pe ...

L'Inter si fa avanti per Emerson Palmieri: pronti 20 milioni

Conferme dall'Inghilterra: avviata la trattativa col Chelsea LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Preso Hakimi, l'Inter punta Emerson Palmieri per la fascia sinistra. Conferme dall'Inghilterra: stando a ...

LONDRA (INGHILTERRA) - Preso Hakimi, l'Inter punta Emerson Palmieri per la fascia sinistra. Conferme dall'Inghilterra: stando al "Guardian", i nerazzurri avrebbero aperto una trattativa col Chelsea pe ...Conferme dall'Inghilterra: avviata la trattativa col Chelsea LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Preso Hakimi, l'Inter punta Emerson Palmieri per la fascia sinistra. Conferme dall'Inghilterra: stando a ...