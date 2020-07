Brescia: Investe e Uccide Bimba di 9 Anni sulle Strisce e Scappa, È Caccia al Colpevole (Di lunedì 6 luglio 2020) L’incidente è avvenuto la sera del 5 luglio attorno alle 23 a Bagnolo Mella, la piccola non ce l’ha fatta. Una famiglia di origine indiane stava attraversando le Strisce quando un pirata della strada a bordo di un SUV ha travolto violentemente la madre ed una bambina di 9 Anni. Succede a Bagnolo Mella, nel Bresciano, nella sera del 5 luglio attorno alle 23, qui il conducente dopo l’incidente non si sarebbe fermato preferendo la fuga dalle sue responsasbilità. Il nucleo familiare stava attraversando la strada durante l’accaduto, padre e figlia di pochi mesi erano maggiormente arretrati nel percorso vendendo così evitate, mentre la Bimba più grande e la mamma sono state travolte in pieno. Secondo l’AREU posto sono giunte tre ambulanze e un’automedica in codice rosso per soccorrere i feriti, per poi essere ... Leggi su youreduaction

TelevideoRai101 : Brescia, investe e uccide bimba e fugge - infoitinterno : Brescia, pirata della strada investe ed uccide bambina di 9 anni - zazoomblog : Brescia pirata della strada investe ed uccide bambina di 9 anni - #Brescia #pirata #della #strada - Italia_Notizie : Morta bambina di 9 anni nel Bresciano: travolta sulle strisce da un’auto pirata - AnnamariaBosia : RT @Corriere: Morta bambina di 9 anni nel Bresciano: travolta sulle strisce da un’auto pirata -