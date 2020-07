Berlusconi “molla” Salvini e apre all’ipotesi di un nuovo governo: “Vale la pena provarci” (Di lunedì 6 luglio 2020) Berlusconi apre all’ipotesi di un nuovo governo anche senza Salvini “Vale la pena almeno di pensarci”: così Berlusconi apre all’ipotesi di un nuovo governo anche senza l’appoggio di Matteo Salvini. Stretto tra il leader della Lega e Giorgia Meloni, il leader di Forza Italia cerca di uscire dall’angolo e prova a riprendersi il centro della scena. D’altronde i sondaggi non sono certo lusinghieri per gli azzurri e le elezioni, che secondo l’ex premier restano “la via maestra”, al momento sembrano l’ipotesi più improbabile anche in caso di caduta del governo Conte bis. Ecco allora che si affaccia l’ipotesi di un governo istituzionale perché, così come dichiarato dal Cavaliere al Giornale: “Fra l’ipotesi di tenerci per altri due o tre anni il governo Conte, con i Cinque Stelle come ... Leggi su tpi

