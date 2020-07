Aumentano i casi di Coronavirus in Australia, isolato lo Stato di Victoria (Di lunedì 6 luglio 2020) Le autorità Australiane hanno deciso di isolare lo Stato di Victoria , una misura drastica per cercare di contenere il preoccupante riacutizzarsi di casi di contagio del nuovo Coronavirus. Per la prima... Leggi su feedpress.me

è raccomandato e in alcuni casi obbligatorio l’uso dei guanti, ma proprio recentemente - 9 giugno- l’O.M.S. ha dichiarato che indossare i guanti monouso potrebbe aumentare il rischio di infezione del ...

Brugherio, cresce il numero delle sorveglianze attive. Troiano “Non abbassate la guardia”

Nella giornata di ieri la provincia di Monza e Brianza ha registrato 5 nuovi casi positivi al Coronavirus. Ecco gli ultimi aggiornamenti forniti dal sindaci brianzoli. “La buona notizia è che anche la ...

