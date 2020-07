Alberto Aquilani, dall’esordio con “regalo” dell’arbitro Pieri a presidente di una squadra sino all’amatriciana (Di martedì 7 luglio 2020) Nato a Roma il 7 luglio del 1984, Alberto Aquilani compie oggi 36 anni. Simbolo della Roma, cresciuto nelle giovanili, Aquilani debutta in Serie A a diciotto anni. Passa in prestito alla Triestina nel 2003-2004 e disputa un ottimo campionato di Serie B con gli Alabardati. Tornato alla Roma vi rimane fino al 2009 disputando oltre 100 gare con i giallorossi. Poi Liverpool, Juventus, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las Palmas, la sua ultima squadra. Centrocampista di grande qualità, abile negli inserimenti e con una gran tiro dalla distanza, Aquilani, detto il “Principino” per la sua somiglianza con Giuseppe Giannini, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato con queste parole: “Dopo un periodo di riflessione, credo sia arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo che noi tutti odiamo. Ho preso del tempo per capire quale fosse la ... Leggi su calcioweb.eu

