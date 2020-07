Temptation Island, Valeria e Ciavy escono separati: bacio con Alessandro Basciano, anticipazioni bomba (Di domenica 5 luglio 2020) E’ tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island che andrà in onda il prossimo giovedì sera, come sempre trasmesso sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Filippo Bisciglia che ci condurrà all’interno del viaggio nei sentimenti. Secondo le ultime indiscrezioni, Valeria e Ciavy si sarebbero lasciati, ecco a seguire le ultime anticipazioni. Temptation... L'articolo Temptation Island, Valeria e Ciavy escono separati: bacio con Alessandro Basciano, anticipazioni bomba proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - pianetidipinti : andrea di temptation island è un cucciolo (da quello che ho visto nella prima puntata, vediamo se poi mi rimangio tutto lol), proteggetelo. - zazoomblog : Temptation Island Valeria e Ciavy si sono lasciati: lei bacia Alessandro gossip - #Temptation #Island #Valeria… - Carmen2390 : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island 6 (2018): Gemma Galgani sbarca per confortare l’amica Ida Platano -