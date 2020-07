Roma, lotta allo spaccio di droga: 14 arresti e oltre 13 mila euro in contanti sequestrati. Ecco tutti i dettagli (Di domenica 5 luglio 2020) Continua senza sosta il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio della provincia capitolina da parte della Polizia di Stato. Roma, lotta al contrasto dello spaccio di droga Sono state le serrate indagini condotte dagli investigatori del commissariato di Velletri, diretto da Luca De Bellis, a portare all’arresto di D.C.F., veliterno di 22 anni responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Quando gli agenti della Polizia di Stato, durante un appostamento, l’hanno fermato per un controllo, il giovane si è mostrato insofferente e nervoso. Da qui la decisone dei poliziotti di procedere alla perquisizione del suo appartamento. Durante il controllo, è stato rinvenuto e sequestrato circa 1 kg. e 800 grammi di cocaina suddivisa in varie confezioni, nonché il materiale per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

