Pierluigi Diaco e il lancio della sedia a Georgia Luzi | il conduttore dice la sua

Da qualche giorno si parla molto di alcune delle dichiarazioni fatte via social da Georgia Luzi. La conduttrice non ha mai parlato in modo diretto della persona alla quale stava lanciando le accuse ma in molti hanno pensato che le sue parole fossero rivolte a un collega con il quale 10 anni fa aveva lavorato. Troppo strana la coincidenza dello sfogo, arrivato in concomitanza con le parole di Diaco da Io e Te. Ed è per questo che molti giornalisti e blogger hanno ripreso le parole della conduttrice, accostando quelle accuse alla persona di Pierluigi Diaco. Il conduttore di Io e Te però non ci sta e via social prende posizione e nega di esser stato coinvolto nella vicenda che la Luzi racconta sui social.

