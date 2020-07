Napoli-Roma, cambia l’arbitro: Rocchi sostituisce Di Bello (Di domenica 5 luglio 2020) cambia l’arbitro di Napoli-Roma, posticipo della 30esima giornata di Serie A in programma stasera alle 21:45 al San Paolo. A renderlo noto è l’Aia che comunica che Marco Di Bello non potrà dirigere il match: al posto del fischietto di Brindisi è pronto Gianluca Rocchi di Firenze. Gli assistenti, invece, rimangono invariati: Alassio e Tegoni gli assistenti di linea, Manganiello quarto uomo e al Var Mazzoleni e Longo. Leggi su sportface

