Meret: «Faremo l’impossibile per andare ai quarti di Champions» (Di domenica 5 luglio 2020) Alex Meret ha parlato in una lunga intervista sulle pagine del Corriere dello Sport: queste le sue parole sulla sfida al Barcellona Alex Meret ha parlato in una lunga intervista sulle pagine del Corriere dello Sport: queste le parole del portiere sulla sfida al Barcellona in Champions League. «Barcellona, il Camp Nou, il fascino di un ottavo di finale nel quale i favoriti sono loro ma senza che il Napoli si senta battuto. All’andata li abbiamo messi in difficoltà; perché li abbiamo controllati bene; perché siamo in condizione e siamo anche convinti di crescere ulteriormente. Perché vogliamo andare ai quarti di finale, noi come loro, e Faremo l’impossibile per riuscirci. Vorrei vincere qualcos’altro di importante, dopo la Coppa Italia: scudetto e Champions sono le ambizioni più grosse, chiaramente. Ma vorrei partecipare ad un ... Leggi su calcionews24

