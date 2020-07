Mara Venier “leonessa”: la forza di chi cade ma sa rialzarsi (Di domenica 5 luglio 2020) L’amata conduttrice di ‘Domenica In’, Mara Venier, condivide uno scatto che fa emozionare e rende felici i fan su Instagram: tutta la forza di chi sa rialzarsi Mara Venier (fonte foto: GettyImages)Non smette di stupire, sorprendere e conquistare affetto e consensi, l’amata conduttrice di ‘Domenica In’, Mara Venier, personaggio noto e amato del mondo delle spettacolo e regina di Instagram: sul social network arriva una foto che emoziona e rende felici tutti i suoi tantissimi fan e follower. L’amata ‘Zia‘, come chi la segue con grande costanza ed entusiasmo, tenendosi informato sulle sue vicende, sicuramente saprà, ha vissuto di recente un momento particolare e complesso, ricco di soddisfazioni ma anche di alcuni momenti molto difficili. Se da un lato, infatti, il programma di successo da lei condotto su Rai 1, ... Leggi su chenews

