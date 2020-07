L’agenzia Adiura e l’annuncio per cercare una badante “ma non di colore” (Di domenica 5 luglio 2020) L’agenzia Adiura di Chieti Scalo (mi raccomando, non confondetela con Chieti centro!) non è razzista ma… cerca “una badante h 24 per Brittoli (Pescara)” a cui si garantisce un “contratto a norma di legge” ma anche se la richiesta “ha carattere di urgenza” precisa che la candidata al prestigioso lavoro presso il paese di ben 267 abitanti in Abruzzo “non dev’essere di colore”. Adiura Chieti, recita la sua pagina facebook, “offre un servizio di assistenza completo in grado di poter sostenere le famiglie nel momento in cui decidono di affidarsi ad una badante”. Il sito internet di Adiura è registrato a nome della Adiura S.A.S. di Gismondi Guido e Stefano & C. mentre è possibile trovare un altro annuncio con lo stesso numero di telefono in cui si specifica che la persona assistita ... Leggi su nextquotidiano

