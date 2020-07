Ladispoli, una ‘puzza’ fortissima arriva dal camper: il macabro ritrovamento dei Carabinieri (Di domenica 5 luglio 2020) macabro ritrovamento a Ladispoli nella giornata di ieri dove un uomo, un senza fissa dimora, è stato ritrovato cadavere all’interno della roulotte dove viveva. Uomo morto nella roulotte a Ladispoli: chi è la vittima La vittima è un uomo di 51 anni di Cerveteri, a quanto pare molto conosciuto in città. A fare la scoperta sono stati i Carabinieri e i sanitari del 118 ieri sera, sabato 4 luglio, dopo aver ricevuto la segnalazione di un fortissimo olezzo proveniente dal veicolo. Una volta giunti sul posto – il camper era parcheggiato in Via del Tritone – i militari hanno fatto la scoperta. Dai primi riscontri è emerso che la morte dell’uomo potrebbe risalire a diversi giorni fa ma non è stato possibile stabilirlo con certezza. Attesa l’autopsia La salma, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

