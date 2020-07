Fuori Milik e Manolas: due mosse per Gattuso dopo il pari della Roma (Di domenica 5 luglio 2020) dopo il pareggio della Roma Gattuso prova a scuotere la squadra. Al minuto 63' il tecnico richiama in panchina Milik e Manolas, inserendo nella mischia Mertens e Maksimovic. Leggi su tuttonapoli

Proteste di Edin Dzeko che chiede un calcio di rigore. Su un pallone aereo il bosniaco prova a prendere posizione ma si lascia andare dopo un contrasto con Manolas. L'arbitro fa proseguire: il contatt ...

Napoli-Roma 1-0: gol di Callejon | La diretta

56' min - NAPOLI IN VANTAGGIO! Callejon ha spinto il pallone in rete in scivolata su un traversone teso di Mario Rui dalla fascia sinistra. 54' min - Le squadre si sono allungate in questo inizio di s ...

