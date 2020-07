Fiorentina, Pradé: “Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, meriteremmo di più in classifica” (Di domenica 5 luglio 2020) Una vittoria che fa rifiatare la Fiorentina, dopo le parole di Rocco Commisso, anche il d.s Daniele Pradé si complimenta con i ragazzi per il successo ottenuto con lo score di 2-1 contro il Parma. “Questa vittoria ci dà ossigeno, spero sia la svolta per fare un ottimo finale di campionato, anche se oggi potevamo chiuderla prima – rimprovera ai suoi Queste partite le devi uccidere, però la prestazione è ottima, abbiamo lottato su ogni palla e tutti si sono fatti trovare pronti”. Con molta fiducia poi aggiunge: “Noi abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, non meritiamo la classifica che abbiamo. E’ una stagione di crescita, come dico sempre, e queste sono le battaglie che ti portano a diventare squadra. Speriamo di recuperare Ribery, vediamo come sta, avremo Pezzella ... Leggi su sportface

CorSport : ??? #Pradé furioso con l'arbitro: 'Ha fatto perdere la #Fiorentina'?? - FiorentinaUno : POST PARTITA, PARMA-FIORENTINA, Pradè: “Vittoria che ci dà ossigeno, non meritiamo la classifica che abbiamo” - Fiorentinanews : #Pradè: 'Finalmente un po' d'ossigeno ma dovevamo uccidere prima la partita. Sono contento per #Cutrone e #Duncan'… - pocketmoni2030 : RT @NicoSchira: C'è la regia dell'agente Alessandro Lucci su Daniele #DeRossi alla #Fiorentina. Il procuratore insieme al ds #Pradè ha orch… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: C'è la regia dell'agente Alessandro Lucci su Daniele #DeRossi alla #Fiorentina. Il procuratore insieme al ds #Pradè ha orch… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradé