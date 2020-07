È morto Carlo Flamigni, il padre della fecondazione assistita (Di domenica 5 luglio 2020) È morto Carlo Flamigni, il padre della fecondazione assistita Si è spento a 87 anni Carlo Flamigni, il ginecologo che ha lottato una vita intera per i diritti per le donne. Flamigni è conosciuto come il padre della fecondazione assistita, membro del Comitato nazionale di Bioetica e direttore della clinica ostetrica dell’Università di Bologna. È stato un medico, ginecologo e scrittore e ha dedicato la sua vita ai diritti delle donne per la libertà di scelta e per la difesa di leggi come quella sull’aborto. “Ero con lui ieri sera, è una perdita da molti punti di vista incommensurabile, è uno degli ultimi veri maestri sia sul piano scientifico che personale ed umano: sapeva insegnare cose di mestiere e saggezza di vita, un uomo di spessore raro”, ha dichiarato Carlo Bulletti, specialista in ginecologia e ... Leggi su tpi

repubblica : È morto Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne [di ROSARIO DI RAIMONDO e ILARIA VENTURI] [aggiornament… - HuffPostItalia : È morto Carlo Flamigni, ginecologo padre della fecondazione assistita - TgLa7 : Morto Carlo Flamigni, luminare fecondazione assistita. Punto di riferimento in Italia e all'estero per il settore - montenavigante : È morto Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne - rep_bologna : È morto Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne [di ROSARIO DI RAIMONDO e ILARIA VENTURI] [aggiornament… -