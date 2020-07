Dopo 77 giorni tornano in aumento i nuovi contagi. Corona virus: Italia, 14642 positivi a test (21 in un giorno) con 34861 decessi (7) e 192108 guariti (164). Totale di 241611 casi (192) Dati della protezione civile (Di domenica 5 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Il segno più riguardo ai nuovi contagi non si registrava da due mesi e mezzo. L’ultima volta prima di oggi con una crescita nel numero di nuovi casi era stata registrata infatti il 19 aprile. L'articolo Dopo 77 giorni tornano in aumento i nuovi contagi. Corona virus: Italia, 14642 positivi a test (21 in un giorno) con 34861 decessi (7) e 192108 guariti (164). Totale di 241611 casi (192) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Coronavirus, in Sicilia nessun nuovo caso e zero decessi: in Italia sono 192 i nuovi positivi

Nessun nuovo caso di Coronavirus e nessun decesso in Sicilia. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute di domenica 5 luglio. In totale i casi r ...

