Culto di San Gennaro: arriva la candidatura al riconoscimento UNESCO (Di domenica 5 luglio 2020) Il Culto di San Gennaro ha iniziato il suo cammino per ricevere la candidatura per il riconoscimento UNESCO. Il progetto è stato già presentato e ora si attendono sviluppi. foto facebookNella giornata di ieri il Cardinale Crescenzio Sepe ha dato la sua benedizione al Culto e Devozione di San Gennaro a Napoli e nel Mondo. Una bella cosa che inorgoglisce tutta la regione e le autorità che la seguono. E’ infatti in programma questo lungo iter che porterà la città ad ottenere un riconoscimento UNESCO. Ecco di cosa si tratta. Culto di San Gennaro, al via l’iter per la candidatura al Premio UNESCO foto facebookCulto di San Gennaro continua ad essere un punto di riferimento per tutta la città di Napoli, cosi come la Campania, specialmente adesso che il “Culto e Devozione di San Gennaro a Napoli e nel ... Leggi su chenews

Durante la presentazione della candidatura del culto di San Gennaro come patrimonio Unesco, il cardinale Sepe ha voluto esporre il busto in argento del patrono del 1305, che per la prima volta è appar ...

