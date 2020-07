Covid, altri 192 casi e 7 morti. Preoccupa il Mantovano. Nuovi casi a Roma e nel Lazio (Di domenica 5 luglio 2020) Sono 7 le vittime di Covid in più di ieri e i morti salgono complessivamente a 34.861. È quanto emerge dai dati aggiornati pubblicati sul sito del ministero della Salute. I casi totali sono 241.611, con un incremento di 192 rispetto a ieri. Sono 13.623 le persone in isolamento domiciliare per il coronavirus. Salgono i dimessi e guariti a 192.108 (+164). Covid, aumentano le persone in terapia intensiva Sono 21 in più, rispetto a ieri, i positivi attuali al coronavirus. In lieve aumento i ricoveri e le persone in terapia intensiva: i ricoverati con sintomi soni 945 (cinque in più di ieri) e i ricoverati in terapia intensiva sono 74 (tre in più di ieri). La situazione in Lombardia In Lombardia sono 98 i Nuovi positivi al Covid-19 rispetto a ieri di cui 20 debolmente positivi e 43 a seguito di test sierologici. ... Leggi su secoloditalia

