Coronavirus, 698 nuovi casi in Marocco (mai così tanti in 24 ore). Lockdown per 70mila persone in Galizia. Seconda ondata in Israele (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono salite a 11.240.943 le persone colpite da Coronavirus nel mondo, 530.137 i morti. Gli Usa sono il Paese con più contagi e vittime (2.839.436 casi, 129.676 morti ), segue il Brasile (1.577.004 e 64.265). Aumentano i decessi in Messico, che con 30.366 vittime diventa il quinto Paese più colpito al mondo per numero di morti, superando la Francia, secondo i dati della Johns Hopkins University. Marocco In Marocco sono 698 le nuove infezioni da Coronavirus, il numero più alto mai registrato in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia all’inizio di marzo. Il picco appare legato ad un nuovo focolaio acceso in una fabbrica di pesce in scatola a Safi, nel sud del Paese, 130 chilometri a nord di Essaouira. Il bilancio complessivo del virus nel regno nordafricano è di 14.132 infezioni ... Leggi su open.online

BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ARABIA SAUDITA: Altri 49 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 1.698: Sale a 511.111 morti nel Mon… - CristinaNatoli : RT @ANSA_med: Coronavirus: Cisgiordania, contagi in rapida ascesa. Palestinesi, in 24 ore i casi positivi passati da 2.345 a 2.698 | #ANSA… - ANSA_med : Coronavirus: Cisgiordania, contagi in rapida ascesa. Palestinesi, in 24 ore i casi positivi passati da 2.345 a 2.69… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Mentre i casi salgono a 698, Tripoli prolunga il coprifuoco di Coronavirus fino al 7 luglio - giovanniproto67 : Mentre i casi salgono a 698, Tripoli prolunga il coprifuoco di Coronavirus fino al 7 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 698 Coronavirus, 698 nuovi casi in Marocco (mai così tanti in 24 ore). Lockdown per 70mila persone in Galizia. Seconda ondata in Israele Open Coronavirus, ultime notizie: 7 decessi in 24 ore, aumentano ricoveri e persone in terapia intensiva

Sono 7 i decessi per coronavirus e 164 i guariti in Italia nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati dell'ultimo bollettino di oggi, domenica 5 luglio, dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese. In total ...

Covid-19, oltre 530 mila morti nel mondo

- ROMA, 05 LUG - Sono oltre 530 mila i decessi per coronavirus nel mondo. La pandemia, secondo un conteggio dell'Afp, ha provocato finora 530.865 morti. Tra i Paesi dove si è reigistrato oggi il maggi ...

Sono 7 i decessi per coronavirus e 164 i guariti in Italia nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati dell'ultimo bollettino di oggi, domenica 5 luglio, dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese. In total ...- ROMA, 05 LUG - Sono oltre 530 mila i decessi per coronavirus nel mondo. La pandemia, secondo un conteggio dell'Afp, ha provocato finora 530.865 morti. Tra i Paesi dove si è reigistrato oggi il maggi ...