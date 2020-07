Belen Rodriguez, abbracci inaspettati e novità Gianmaria: “Sono una coppia” (Di domenica 5 luglio 2020) Solo pochi giorni fa impazzavano sul web gli ultimi scoop che vedevano protagonista Belen Rodriguez, una dei vip più chiacchierati del momento. Le ultime indiscrezioni la vedevano a Capri, in dolce compagnia, ora arrivano nuovi aggiornamenti. “Sono una coppia” – Sebbene in molti speravano in un ennesimo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino, … L'articolo Belen Rodriguez, abbracci inaspettati e novità Gianmaria: “Sono una coppia” Leggi su dailynews24

uolller : Qui Selvaggia Lucarelli, non contenta di aver diffuso il link del video porno da minorenne di #Belen, continua a ro… - JohSogos : RT @ilgiornale: Gian Maria Adinolfi pare sia il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: l'imprenditore fino a pochi giorni fa era molto intimo… - ilgiornale : Gian Maria Adinolfi pare sia il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: l'imprenditore fino a pochi giorni fa era molto… - zazoomblog : Chi è Gianmaria Antinolfi? Il weekend di passione insieme a Belen Rodriguez - #Gianmaria #Antinolfi? #weekend - infoitcultura : Belen Rodriguez, pace fatta con Nina Moric a Capri: cosa è successo -