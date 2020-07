Video | Temptation Island: chi è Alessandro, il single che ha conquistato Valeria (Di sabato 4 luglio 2020) Chi è il single Alessandro che ha corteggia Valeria? C’è già una grande sintonia tra Valeria, fidanzata di Ciavy, e il single Alessandro. In soli pochi giorni il ragazzo genovese, di 31 anni, che vive a Roma ha sfoderato il suo charme e Valeria non riesce a resistere. Lui di mestiere fa – da dieci anni – il concessionario d’auto e da poco ha anche aperto un ristorante. Non sono mancati nel corso della prima puntata di Temptation Island bagni serali e abbracci tra la giovane e il 31enne single di Genova. E poi si sono concessi anche un ballo sensuale. Il Video mostrato a Ciavy durante la puntata di giovedì 2 luglio https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2020/07/Valeria-e-Alessandro-Video.mp4 Come reagirà il fidanzato di Valeria? Insomma Ciavy non la manderà giù tanto facilmente. Quando il ... Leggi su pianetadonne.blog

